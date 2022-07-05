Фуад Ахундов: в Армении наступил благоприятный момент перевести свою историографию на научные «рельсы»

Армении необходимо изменить национальную историографию, которая бы основывалась только на исторические факты и события, заявил политолог Фуад Ахундов.
“Армения является единственной в мире страной, которая полностью изменила свой архитектурный и топонимический облик с азербайджанского на армянский лад. Тем самым Армения фальсифицирует историю для того, что скрыть от мировой общественности следы своих преступлений (...) Армении стоит перестать смешить международную научную общественность и поставить историографию на научные “рельсы””,- сказал Ахундов, комментируя презентацию книги «Судьба квартала Тепебаши, последнего образца национально-культурного и исторического наследия Азербайджана в городе Иреван: уничтожение наследия и стирание исторических следов азербайджанского народа в Армении».
При этом Ахундов подчеркнул, что Армения изменила около 2 тыс. азербайджанских топонимов и гидронимов на армянские. Политолог привел примеры из истории США, когда европейцы заселяли новые территории, при этом сохранив исторические названия индейских городов, рек и озер.
Вместе с тем Ахундов отметил, что Азербайджан, выступая за сохранения исторического наследия в Армении, при этом не предъявляет территориальных претензий.
“При этом Азербайджан не предъявляет территориальных претензий Армении. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у Азербайджана нет никаких территориальных претензий к Армении. Учитывая, что в армянском обществе сегодня идет переоценка многих подходов к новейшей истории, то появляется хорошая возможность для коренного реформирования историографии, чтобы во главу угла всегда ставились исторические факты, а не фейки, которые в свою очередь становятся предпосылками для дальнейших территориальных притязаний ко всем своим соседям. Эти самые территориальные претензии привели Армению к кровопролитным войнам”, - подчеркнул Ахундов.
Х.Насирзаде
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