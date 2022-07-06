Количество DDoS-атак на сайты российских компаний и госорганов возросло в 4,5 раза с начала года - Лаборатория Касперского

Лаборатория Касперского зафиксировала четырехкратный рост DDoS-атак на веб-ресурсы российских госорганов, СМИ, компаний и субъектов критической информационной инфраструктуры в I квартале 2022 года, сообщил руководитель группы архитекторов решений компании Роман Логинов.
"Статистика сравнивается с таким же периодом за прошлый год. В 4,5 раза мы фиксируем рост количества атак на веб-ресурсы российских организаций", - сказал Кузнецов на пленарном заседании Инфофорума-2022 в Сочи в среду.
Он отметил, что эти порталы атакуют профессиональные киберпреступные группировки. "Огромное количество атак направлено на вывод из строя инфраструктуры организаций, на распространение дезинформации и пропаганды", - уточнил Логинов.
Представитель компании добавил, что большинство атак ведутся посредством вирусов-шифровальщиков и вайперов, которые шифруют данные безвозвратно.
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