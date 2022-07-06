Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.07 $/bbl +/- WTI 99.50 -9.41 Brent 102.77 -10.73

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 06.07.2022 15:59

Количество DDoS-атак на сайты российских компаний и госорганов возросло в 4,5 раза с начала года - Лаборатория Касперского

Лаборатория Касперского зафиксировала четырехкратный рост DDoS-атак на веб-ресурсы российских госорганов, СМИ, компаний и субъектов критической информационной инфраструктуры в I квартале 2022 года, сообщил руководитель группы архитекторов решений компании Роман Логинов.

"Статистика сравнивается с таким же периодом за прошлый год. В 4,5 раза мы фиксируем рост количества атак на веб-ресурсы российских организаций", - сказал Кузнецов на пленарном заседании Инфофорума-2022 в Сочи в среду.

Он отметил, что эти порталы атакуют профессиональные киберпреступные группировки. "Огромное количество атак направлено на вывод из строя инфраструктуры организаций, на распространение дезинформации и пропаганды", - уточнил Логинов.

Представитель компании добавил, что большинство атак ведутся посредством вирусов-шифровальщиков и вайперов, которые шифруют данные безвозвратно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГОСОРГАНЫ, КИБЕРАТАКИ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Путин произвел кадровые перестановки во ФСИН и внутренних войсках

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az