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Регион 06.07.2022 16:12

Песков: угрозы в адрес экс-главы МИД Австрии являются плохим симптомом для общества в этой стране

Информация о том, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель уехала за рубеж из-за угроз убийством, говорит о нездоровье общества в ее стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно мы к этому относимся. Естественно, это такие плохие симптомы, это свидетельствует о том, что общество нездоровое. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, этой практике отмены и так далее. То есть действительно, совершенно невыносимые условия для нее были созданы. Это такой тревожный звоночек для общества, которое на такое способно", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал сообщения о том, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель покинула свою страну из-за угрозы убийством. Пескова в этой связи спросили, как в Кремле оценивают травлю европейских политиков за дружественные отношения с президентом РФ.

Кроме того, ему был задан вопрос, обращалась ли Кнайсель за помощью к России в связи с этим угрозами.

"Нет", - ответил Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АВСТРИЯ, ЭКС/МИНИСТР


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