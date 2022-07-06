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Регион 06.07.2022 16:25

В Кремле высказались за дипломатическое урегулирование вопроса поставок продовольствия россиянам на Шпицбергене, блокированных Норвегией

В Кремле выразили надежду на дипломатическое урегулирование вопроса, связанного с блокировкой Норвегией поставок продовольствия россиянам, работающим на Шпицбергене, не исключив при этом различных сценариев развития событий.

"Разумеется, рассматриваются все возможные сценарии, потому что ситуация очень непростая. Никакой официальной позиции на этот счет нет, надеемся, что удастся все-таки путем диалога урегулировать эту проблему", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Касаясь поручения председателя Госдумы Вячеслава Володина парламентскому комитету по международным делам рассмотреть вопрос о договоре с Норвегией по морским пространствам, Песков сказал: "Насколько мы понимаем, в парламенте идет речь о том, чтобы изучить этот вопрос и сформулировать какую-то позицию".

Володин ранее поручил думскому комитету по международным делам рассмотреть вопрос о возможности денонсации договора между Россией и Норвегии о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море в Северном Ледовитом океане.

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Тэги: РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, ШПИЦБЕРГЕН, КРЕМЛЬ


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