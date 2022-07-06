Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.07 $/bbl +/- WTI 99.50 -9.41 Brent 102.77 -10.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.07.2022 16:50

FDA приостановило действие запрета на продажу электронных сигарет Juul в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило запрет на продажу продукции американского производителя электронных сигарет Juul Labs Inc., введенный 23 июня.

Как сообщалось, FDA запретило продажу электронных сигарет Juul на территории США, заявив, что компания не предоставила достаточных доказательств того, что токсикологический профиль ее продукции соответствует стандартам и требованиям в сфере здравоохранения.

Juul обратилась в апелляционный суд, попросив заблокировать решение FDA на время, пока компания обжалует постановление регулятора в суде. Ее просьба была удовлетворена.

Во вторник FDA сообщило в Twitter, что также приняло решение приостановить запрет.

"Агентство пришло к заключению, что научные вопросы, уникальные для Juul, требуют дополнительной проверки", - заявили в ведомстве. Действие запрета приостановлено, но он не отменен, отметили в FDA.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, JUUL, РЕГУЛЯТОР, РЕШЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az