Конференция высокого уровня по восстановлению Украины пройдет в ближайшие месяцы - глава ЕК

После международной конференции в Лугано по восстановлению Украины, на которой более 40 стран выразили желание внести в это свой вклад, необходимо заняться конкретной реализацией намеченных там планов, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Теперь мы должны воплотить это в жизнь. И для этого нам необходимы наилучшие средства для восстановления (Украины). Поэтому, по договоренности с германским председательством G7, мы созовем после лета конференцию высокого уровня", - объявила глава ЕК в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Мы все знаем, что никогда прежде мы не противостояли такому вызову - вызову колоссального восстановления. Нам необходимы для этого все силы", - считает фон дер Ляйен.
Она добавила, что и в эти дни в ЕС идет работа над помощью Украине.
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