Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

05.07 $/bbl +/- WTI 99.50 -9.41 Brent 102.77 -10.73

Погода в Баку

  ночь день

06.07.2022 15:51

В Баку завершился детский футбольный турнир «Кубок ВТБ (Азербайджан)»

В Баку прошел футбольный турнир среди детей до 11 лет «Кубок ВТБ Азербайджан», организованный футбольным клубом Baku Sporting при генеральной поддержке ВТБ (Азербайджан). По итогам трех дней соревнования победу одержала команда хозяев турнира – Baku Sporting.

В турнире приняли участие 8 команд из Баку, Сумгайыта и Гусара. После церемонии открытия прошла жеребьевка турнира, по итогам которой команды были разделены на 2 группы. В группе А за выход в полуфинал боролись команды Baku Sporting, Зиря, Текин и Сабаил, а в группе В – Сумгайыт, Метак, Нефтчи и Мубариз. Финальные матчи и церемония награждения состоялись 3 июля.

По итогам трех дней соревнования победу одержала команда хозяев турнира – Baku Sporting, обыгравшая в финале прошлогоднего победителя турнира – команду Сумгайыт со счетом 1:0. Третье место заняла команда Метак. Победителям и призерам были вручены кубок и медали. Также были вручены индивидуальные награды, бомбардиру, лучшему игроку и лучшему вратарю турнира.

На церемонии открытия член правления, директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин поздравил всех участников спортивного мероприятия: «Популяризация спорта и здорового образа жизни — один из приоритетов социальной политики нашего банка, поэтому второй год подряд ВТБ (Азербайджан) поддерживает детский футбольный турнир. В прошлом году за победу боролись шесть команд, в этом году их число увеличилось до восьми. Мы рады тому, что количество участников растет и надеемся, что это станет хорошей традицией. Искренне поздравляю всех участников соревнований и желаю им дальнейших профессиональных успехов и побед».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az