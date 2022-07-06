Басманный суд эвакуирован в Москве из-за угрозы минирования

Басманный суд в Москве приостановил рассмотрение дел в связи с эвакуацией посетителей и сотрудников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
"Суд эвакуирован из-за поступившей якобы угрозы минирования", - сказали в суде.
Между тем, в Басманном суде в среду должны избрать меру пресечения задержанным ранее сотрудникам ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Среди задержанных - помощник министра внутренних дел РФ Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.
При этом, как уточнили агентству в суде, самих подозреваемых в суд пока не доставили.
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