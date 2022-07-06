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Дальнее зарубежье 06.07.2022 16:20

Тори призывают изменить правила, чтобы снова провести вотум о доверии Джонсону

Все больше депутатов от Консервативной партии призывают изменить правила, которые не дают им повторно провести вотум о доверии премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, попавшего в очередной скандал, сообщает Sky News в среду.

Бывший верный сторонник Джонсона Том Хант направил Джонсону письмо недоверии.

"Я пришел к выводу, как и большое число моих коллег, что уход премьер-министра в отставку в наилучших интересах моих избирателей, страны и Консервативной партии", - написал он у себя на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, отрицание Джонсоном того, что он знал об обвинениях в адрес с Криса Пинчера, "стало последней каплей".

Тем временем, согласно подсчетам Sky News, уже 18 министров и высокопоставленных сотрудников правительства ушли в отставку, в том числе глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и глава Минфина Риши Сунак.

Сам Джонсон, как сообщалось, заявил, что не планирует уходить в отставку. На слова лидера Лейбористкой партии Кира Стармера о том, что во время кризиса страна заслуживает лучшего руководства, премьер-министр заявил, что именно в кризисное время "вы ожидаете, что правительство продолжит свою работу, а не уйдет в отставку".

6 июня 2022 года состоялось голосование о доверии Джонсону. Премьер-министр выдержал вотум, получив поддержку 211 однопартийцев. При этом 148 тори выразили недоверие Джонсону, всего на 32 меньше, чем было необходимо для его отставки. В соответствии с действующими правилами, Джонсон находится в безопасности до следующего лета: между двумя процедурами голосования о доверии должен пройти минимум год. Однако устанавливающий правила "комитет 1922" может поменять их в любой момент.

Бывшего парламентского организатора Пинчера обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в его отношении проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность парламентского организатора в феврале 2022 года. Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр знал что-либо об обвинениях в отношении Пинчера в 2019 году, однако во вторник стало известно, что Джонсон был осведомлен о поведении политика, но все равно назначил его на пост. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ПАРЛАМЕНТ, ПЛАНЫ


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