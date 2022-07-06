Индустрия туризма Грузии в I полугодии демонстрирует заметный рост

Отрасль туризма Грузии демонстрирует значительный рост после шока в пандемийный период, однако "доковидного" уровня пока не достигла.

Согласно статистическим данным, опубликованным в среду Национальной администрацией туризма Грузии, в январе-июне 2022 года страну посетили 1 млн 625,928 тыс. международных путешественников, что почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года и составляет 42,1% показателя первой половины 2019 года.

Только в июне в Грузии побывали почти 446 тыс. туристов, это в 2,9 раза выше по сравнению с тем же месяцем прошлого года и более 50% уровня июня 2019 года.

За январь-май страна заработала на туризме почти $841 млн (75,3% к аналогичному периоду 2019 года). Данные за шесть месяцев пока не опубликованы.

В 2019 году индустрия туризма Грузии достигла рекордных показателей: страну посетили 9,3 млн человек, что принесло в казну $3,3 млрд. Из-за COVID-19 турпоток резко упал, в 2020 году туристов было 1,7 млн, доход составил около $428 млн.

Основной поток туристов приходится на Турцию, Россию, Азербайджан и Казахстан.