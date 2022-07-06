В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 69 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 506, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 49 случаев.

За прошедшие сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 718 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 501 человек (+ 36 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 287 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 755 тестов на коронавирус против 2 тыс. 403 теста накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 977 тыс. 685 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде









