Минэкономики Азербайджана повторно выставляет на продажу 3 вертолета, стартовая цена каждого из них составляет 2 млн манатов

Служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана повторно выставляет на аукцион 3 вертолета.

Как сообщалось ранее, вертолеты выставлялись на аукцион 1 марта 2022 года.

«Новый аукцион пройдет 21 июля 2022 года, стартовая цена каждого из вертолетов составляет 2 млн манатов», - сообщает Служба.

Один из вертолетов - модель «Airbus EC-135P2» производства 2009 года, два других - модели «Airbus EC-155B1» производства 2005 года.

Участие в аукционе могут принять лица, внесшие залог в размере 10% (200 тыс. манатов) от стартовой цены.

Б.Рустамбеков