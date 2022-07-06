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Бизнес и законодательство 06.07.2022 16:52

Минэкономики Азербайджана повторно выставляет на продажу 3 вертолета, стартовая цена каждого из них составляет 2 млн манатов

Служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана повторно выставляет на аукцион 3 вертолета.

Как сообщалось ранее, вертолеты выставлялись на аукцион 1 марта 2022 года.

«Новый аукцион пройдет 21 июля 2022 года, стартовая цена каждого из вертолетов составляет 2 млн манатов», - сообщает Служба.

Один из вертолетов - модель «Airbus EC-135P2» производства 2009 года, два других - модели «Airbus EC-155B1» производства 2005 года.

Участие в аукционе могут принять лица, внесшие залог в размере 10% (200 тыс. манатов) от стартовой цены.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЕРТОЛЕТЫ, АУКЦИОН


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Минэкономики Азербайджана выставляет на продажу 3 вертолета, стартовая цена каждого из них составляет 2 млн манатов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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