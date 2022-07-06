В Азербайджане зарегистрирована компания «Mir Oil» с уставным капиталом свыше 4,3 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Mir Oil», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 4 млн 376,01 тыс. манатов, она зарегистрирована 19 апреля 2022 года.
Официальным представителем общества является Сулейман Мусаев.
Б.Рустамбеков
Британский золотодобытчик подготовит стратегию разработки трех новых рудных участков в Азербайджане
В одной из частей ВС Азербайджана введен в эксплуатацию цех по ремонту вооружения
Минэкономики Азербайджана получило около 1,2 тыс. заявок от бизнеса по проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре - глава AZPROMO
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
Индустрия туризма Грузии в I полугодии демонстрирует заметный рост
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
Исландия первая из стран-членов НАТО одобрила принятие Финляндии и Швеции в альянс
Конференция высокого уровня по восстановлению Украины пройдет в ближайшие месяцы - глава ЕК
FDA приостановило действие запрета на продажу электронных сигарет Juul в США
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку завершился детский футбольный турнир «Кубок ВТБ (Азербайджан)»
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июнь
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ