В Азербайджане зарегистрирована компания «Mir Oil» с уставным капиталом свыше 4,3 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Mir Oil», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве. По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 4 млн 376,01 тыс. манатов, она зарегистрирована 19 апреля 2022 года. Официальным представителем общества является Сулейман Мусаев. Б.Рустамбеков

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