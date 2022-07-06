Британский золотодобытчик подготовит стратегию разработки трех новых рудных участков в Азербайджане

Британская компания «Anglo Asian Mining» (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) подготовит стратегию развития трех новых рудных участков в Азербайджане.

«Во вторник Милли Меджлис (парламент - ИФ) Азербайджана ратифицировал поправки в действующее Соглашение о разделе продукции («СРП») на разработку компанией AAM рудных месторождений в Азербайджане. Поправки включают подписанный компанией в сентябре 2021 года с правительством Азербайджана документ об основных положениях, предоставляющий Anglo Asian Mining право на разработку трех новых участков общей площадью 882 кв. км и отказ от прав на контрактный участок Соютлу в Кяльбаджарском районе Азербайджана (на границе с Арменией)», - говорится в информации AAM.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на компанию, с ратификацией этого документа Anglo Asian Mining в ближайшее время рассчитывает получить все доступные геологические данные о новых активах.

«После этого AAM незамедлительно начнет подробный анализ существующих геологических данных и возможностей развития новых контрактных территорий.После завершения анализа компания объявит о своей стратегии развития новых контрактных участков», - подчеркивает компания.

Компания напоминает, что с ратификацией поправок к СРП, AAM теперь имеет восемь контрактных участков в Азербайджане общей площадью 2 тыс. 544 кв. км.

«(…) Значимость этих приобретений невозможно переоценить, поскольку они существенно увеличили минерализацию нашей базы активов и произвели революцию в нашем портфеле. Эти новые контрактные области открывают Anglo Asian путь к достижению цели стать горнодобывающей компанией среднего уровня. Стремясь к этому, компания в настоящее время разрабатывает стратегию операционного роста», - заявил главный исполнительный директор Anglo Asian Mining Реза Везири, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Из полученных в распоряжении трех новых контрактных участков два представляют собой крупное месторождение порфиров Гарадаг и прилегающее к нему медное месторождение Хархар. Общая площадь двух участков составляет 808 кв. км, они граничат с имеющимися контрактными участками Гедабек и Гоша (в Дашкесанском районе – ИФ).

По информации ААМ, месторождение порфиров Гарадаг по советским оценкам содержит 318,7 тыс. тонн меди, оцениваемых более $3 млрд по текущим ценам, содержание меди в тонне руды составляет 0,64%. Компания рассчитывает вести добычу руды открытым способом.

Месторождение Хархар согласно предварительным данным, продемонстрировало значительный потенциал, компания планирует провести геологическую оценку запасов.

Третий контрактный участок - Демирли - примыкает к контрактной площади Гызылбулаг (в Тертерском районе - ИФ) в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что позволит расширить зону разработки на северо-восток. В данный контрактный участок входит медно-молибденовое месторождение Демирли. По неподтвержденным данным на январь 2016 года, месторождение содержит около 275 тыс. тонн меди и 3,2 тыс. тонн молибдена. «На новом контрактном участке уже есть построенный горнодобывающий комплекс Демирли, поэтому развитие операций на этой контрактной территории произойдет в ускоренном порядке», - говорится в информации.

Как сообщалось, в настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

Н.Аббасова