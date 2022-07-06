Исландия первая из стран-членов НАТО одобрила принятие Финляндии и Швеции в альянс

Исландия ратифицировала членство Финляндии и Швеции в военном альянсе НАТО, в июне исландский парламент заранее дал свое согласие, сообщил портал телерадиовещания Финляндии Yle.

После подписи в среду президента Исландии Гудни Торлациус Йоханнессона документы о ратификации были направлены в Госдепартамент США.

Как ожидается, решение о ратификации протоколов Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции примет в среду и парламент Эстонии.

Постоянные представители стран-членов НАТО подписали протоколы о присоединении в Брюсселе 5 июля. После подписания государства-члены НАТО должны одобрить протоколы в соответствии со своим национальным законодательством.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами - участниками альянса протоколов о присоединении. Как заявил во вторник перед подписанием протоколов генсек альянса Йенс Столтенберг, этот процесс может занять несколько месяцев.