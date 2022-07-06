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Связь с лунным спутником CAPSTONE восстановлена - NASA

Связь со спутниковым аппаратом CAPSTONE, который направляется к Луне для проверки технологий будущей окололунной станции Gateway, восстановлена, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Операторы полёта миссии восстановили связь с космическим аппаратом NASA CAPSTONE", - говорится в сообщении управления.

Во вторник NASA сообщило о потере связи аппарата с Сетью дальней космической связи (NASA Deep Space Network).

Впоследствии специалисты приняли решение отложить первый манёвр по коррекции траектории полёта, который планировали осуществить утром 5 июля, подчеркнув, что "аппарат движется по намеченной баллистической траектории на пути к Луне".

Новую дату и время проведения манёвра американское космическое ведомство не уточнило.

Запуск спутника был осуществлен со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня в 05:55 по местному времени (в 13:55 по бакинскому времени) с помощью ракеты-носителя Electron.

По плану NASA, кубсат CAPSTONE (Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) массой 25 кг через три месяца после старта в результате серии манёвров по коррекции траектории полёта должен выйти на окололунную эллиптическую орбиту, где проведет полгода.

Главная задача аппарата - проверить возможность размещения на схожей орбите американской обитаемой лунной станции Gateway.

В окололунной миссии длительностью в шесть месяцев будет проверена работа двигателей на возможность обслуживания пилотируемых космических кораблей и станции на лунной орбите.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите планируется начать не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Основная задача Gateway - поддержка миссий программы Artemis 1 ("Артемида-1") по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Также станция будет выполнять роль орбитальной лаборатории для изучения Луны и перевалочного пункта для полетов на ее поверхность.

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Тэги: США, NASA, СПУТНИК


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