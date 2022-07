Европейские рынки акций завершили торги уверенным ростом, кроме испанского индекса

Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду уверенным ростом за исключением испанского индекса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии увеличился на 1,7% и достиг 407,34 пункта.

Германский индикатор DAX поднялся на 1,6%, британский FTSE 100 - на 1,2%, французский CAC 40 - на 2%, итальянский FTSE MIB прибавил 1%. И только испанский IBEX 35 снизился на 0,14%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Подъем был зафиксирован впервые за четыре месяца. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали падения на 0,6%. В апреле, согласно пересмотренным данным, показатель уменьшился на 1,8%, а не на 2,7%, как было объявлено ранее.

Промышленное производство в Испании в мае увеличилось на 3,8% в годовом выражении, согласно официальным данным. Результат превзошел средний прогноз экспертов в 3,4%.

Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4%, сообщает Trading Economics.

В годовом выражении розничные продажи выросли также на 0,2%, в то время как ожидалось снижение на 0,4%.

Лидерами роста стоимости среди компонентов Stoxx 600 в среду выступили акции сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. (+15,5%). Американская Amazon.com объявила о том, что включит сервис доставки еды Grubhub в число доступных опций для клиентов Prime в США в рамках коммерческого соглашения с владельцем сервиса - Just Eat. Соглашение также дает Amazon возможность приобрести 2%-ную долю в Grubhub с возможностью ее увеличения в дальнейшем до 15%. Just Eat остается владельцем американского сервиса и продолжит рассматривать возможность его полной или частичной продажи.

Стоимость французской энергетической компании Electricite de France SA (EDF) подскочила на 14,5%. Французские власти планируют национализировать EDF, считая этот шаг необходимым для контроля за процессом отказа от ископаемых видов топлива в период энергетического кризиса, сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн в среду.

Между тем французское антимонопольное ведомство уведомило три энергораспределительные компании страны - Schneider Electric SE, Legrand SA и Rexel SA - о потенциальных нарушениях антимонопольного законодательства в сфере ценообразования. Компании отметили, что это уведомление является частью процедуры, и ведомство не сделало окончательных заключений по этому вопросу. Акции Schneider подорожали на 3,6%, Legrand - на 0,9% и Rexel - на 2,8%.

Котировки бумаг Abrdn (бывшая Standard Life Aberdeen) подскочили на 5,1% на новости о том, что британская инвестиционная компания запускает программу buyback объемом 300 млн фунтов стерлингов.

Продолжилось падение акций Uniper, в ходе торгов в среду они подешевели на 3%. Германский энергохолдинг, несущий крупные потери из-за ограничения поставок российского газа, продолжает вести переговоры с правительством Германии о господдержке. Ранее СМИ сообщали о том, что Uniper обсуждает возможный пакет помощи объемом порядка 9 млрд евро.