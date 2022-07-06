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СНГ 06.07.2022 22:40

ВБ намерен помочь агросектору Украины и в подготовке страны к отопительному сезону

Всемирный банк (ВБ) намерен оказать помощь агросектору Украины с хранением и вывозом урожая и новой посевной, а также в подготовке страны к предстоящему отопительному сезону, сообщил региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи журналистам в Лугано на конференции по восстановлению Украины.

"Два направления, над которыми мы будем работать, - это, во-первых, как помочь аграриям (. . .), (во-вторых - ИФ) - приближение зимы. Это будет очень тяжелая зима для Украины, в том числе и потому, что очень много поврежденного жилья", - сказал он.

Говоря об агросекторе, Банерджи отметил, что речь идет о трех подпроектах. Первый - помочь в хранении зерна в условиях загрузки уже существующих элеваторов, второй - расширить логистические возможности для его вывоза, в том числе "Укрзализныцей", третий - обеспечить аграриев ликвидностью для предстоящей осенней посевной.

Говоря о подготовке к зиме, региональный директор отметил, что банк готов работать с городами, что оценить, что можно быстро сделать с точки зрения ремонта жилья и достаточного обеспечения энерго- и водоснабжением, отоплением.

"Это опять чрезвычайный проект, над которым мы будем работать", - отметил Банерджи, напомнив об уже одобренном ВБ проекте по финансированию правительства для обеспечения им выплат зарплат, пенсий и других социальных обязательств.

Он добавил, что большую озабоченность вызывает и состояние медицины в Украине в сложившейся ситуации. "Так что это еще одно направление, которое мы рассмотрим", - сказал Банерджи.

В то же время он не назвал возможную сумму на эти проекты.

Как сообщалось, по итогам встречи с представителями Всемирного банка в Лугано глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил о предварительной договоренности о выделении $200 млн на увеличение пропускной способности для экспорта зерна.

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Тэги: УКРАИНА, ВСЕМИРНЫЙ БАНК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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