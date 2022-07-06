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Дальнее зарубежье 06.07.2022 22:50

Еврокомиссия провела обыски в офисах Delivery Hero и Glovo в Берлине и Барселоне

Регулятор Европейского союза провел обыски в офисах германской Delivery Hero SE и испанской GlovoApp23 SA в Берлине и Барселоне в связи с подозрениями в возможном нарушении антимонопольного законодательства.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что представители регулятора провели обыски в офисах в рамках расследования потенциального соглашения по разделу рынков онлайн-заказа и доставки продуктов, готовой еды и других потребительских товаров в ЕС.

"Delivery Hero подтверждает, что Европейская комиссия провела обыск в офисах в Берлине", - сообщил представитель компании, на которого ссылается Dow Jones.

"Тот факт, что комиссия провела подобный обыск не означает, что она пришла к выводу о несоблюдении закона о конкуренции или самостоятельно сделала выводы об итогах расследования", - отмечается в сообщении.

Glovo, мажоритарной долей которой владеет Delivery Hero, также подтвердила факт обысков в офисе в Барселоне.

"Мы уверены, что Glovo выполняет все требования в рамках антимонопольного законодательства и комплаенса в соответствии с законом", - сообщил представитель компании.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что обыски не означают, что затронутые компании являются виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

Акции Delivery Hero в среду подешевели на 4,1%,

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Тэги: МИР, ЕВРОКОМИССИЯ, ОБЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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