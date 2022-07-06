Баку поддержал Ташкент по ситуации в Каракалпакстане

Баку поддержал Ташкент по ситуации в Республике Каракалпакстан Узбекистана. Об этом было заявлено в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств обеих стран Джейхуна Байрамова и Владимира Норова, сообщили в МИД Азербайджана.
«В то же время было подчеркнуто, что несколько дней назад государством (Узбекистаном-ИФ-Аз) были предприняты законные шаги против попыток создать нестабильность в стране, вызвав беспорядки на территории Республики Каракалпакстан Узбекистана, и в этой связи выражена поддержка Азербайджана братскому государству и народу Узбекистана», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, выдержки из которого приводит«Интерфакс-Азербайджан».
В нем отмечается, что в ходе разговора была подчеркнута недопустимость шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности государств.
В МИД сообщили, что Байрамов и Норов особо подчеркнули организацию на высоком уровне государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22 июня текущего года и его итоги, в том числе подписание документов, которые «выводят стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень».
Стороны обсудили ход реализации достигнутых в ходе визита договоренностей, а также дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять в этом направлении, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Р.Керимов
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