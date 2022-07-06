РФ, КНР и Иран готовятся к серии военных учений в Латинской Америке

РФ, КНР и Иран ведут подготовку к серии масштабных учений в Латинской Америке, сообщает портал The Washington Free Beacon со ссылкой на аналитический центр Center for a Secure Free Society.
"Иран, Россия и Китай готовят серию значительных военных учений в Латинской Америке в качестве демонстрации силы, свидетельствующей о том, что вооруженные силы этих стран могут добраться до США", - отмечает портал.
Всего, по данным центра, в военных маневрах под названием Sniper Frontier в Западном полушарии, кроме РФ, КНР и Ирана, примут участие еще 10 стран. При этом в середине августа учения примет у себя Венесуэла.
The Washington Free Beacon отмечает, что планы этих учений являются наиболее явной демонстрацией того, как противники США в регионе развивают отношения с РФ, КНР и Ираном. Так, ранее в этом году президент Венесуэлы Николас Мадуро в рамках турне по Ближнему Востоку подписал соглашение сроком на 20 лет о сотрудничестве с Ираном. Также портал напоминает, что ранее Никарагуа обновило оборонное соглашение с РФ, разрешающее допуск российских военных на территорию этой страны.
Президент Никарагуа своим указом 13 июня разрешил временное присутствие в стране иностранных военных. В список стран, военные которых допускаются на никарагуанскую территорию, вошла, в том числе, Россия.
В декабре 2019 года РФ, КНР и Иран впервые провели совместные военно-морские учения в Оманском заливе и северной акватории Индийского океана. Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади тогда заявлял, что страны договорились проводить военно-морские учения каждый год.
В январе этого года в Минобороны РФ сообщали, что боевые корабли России, Ирана и Китая отработали организацию спасения на море и противодействие морскому пиратству в ходе военно-морского учения "CHIRU-2022" в Аравийском море.
Баку поддержал Ташкент по ситуации в Каракалпакстане
ЦАР планирует создать собственную цифровую валюту к III кварталу
Британский золотодобытчик подготовит стратегию разработки трех новых рудных участков в Азербайджане
Баку и Ашхабад продолжат консультации по сотрудничеству в энергетике
Европейские рынки акций завершили торги уверенным ростом, кроме испанского индекса
ВОЗ намерена созвать экстренное заседание из-за вспышки оспы обезьян среди людей
Длительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 36 лет
Алиев утвердил меморандум о сотрудничестве Азербайджана и Пакистана в области труда, занятости и социальной защиты
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку завершился детский футбольный турнир «Кубок ВТБ (Азербайджан)»
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июнь
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ