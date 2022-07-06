В Афганистане пообещали наказать виновных в обстреле территории Узбекистана

В движении "Талибан" заявили, что найдут и накажут тех, кто с территории Афганистана обстрелял приграничный район соседнего Узбекистана.

"Запуск ракет из Афганистана в Узбекистан - дело рук злых кругов, желающих посеять недоверие между двумя дружественными странами. Исламский Эмират Афганистан пытается арестовать этих преступников и привлечь их к ответственности", - написал в среду вечером официальный представитель движения Забиулла Муджахид на своей странице в соцсети.

Верховный лидер талибов мавлави Хайбатулла Ахундзада в своем поздравительном обращении по случаю предстоящего праздника Ид-аль Адха (Гурбан байрамы) заявил в среду, что движение не позволит никому использовать территорию Афганистана против соседних стран.

"Мы заверяем наших соседей, регион и мир, что никому не позволим использовать нашу территорию для угрозы безопасности других стран", - сказал Ахундзада.

"Мы также хотим, чтобы другие страны не вмешивались в наши внутренние дела", - говорится в обращении лидера, опубликованном в СМИ.

По его словам, в рамках взаимодействия и приверженности талибы хотят дипломатических, экономических и политических отношений со всем миром, в том числе с США.

"Считаю, что это в интересах всех сторон", - подчеркнул он.

Накануне в МИД Узбекистана заявили, что на приграничной территории страны упали пять реактивных снарядов, предположительно они были выпущены с территории Афганистана.

"Необходимо отметить, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" города Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов", - говорилось в сообщении.