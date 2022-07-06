МИД Узбекистана призвал СМИ и правозащитников не искажать события в Каракалпакстане

Министерство иностранных дел Узбекистана призывает не распространять недостоверные сообщения о событиях в столице Каракалпакстана Нукусе, где произошли беспорядки.

"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан призывает все средства массовой информации и правозащитные организации объективно подходить к событиям в Каракалпакстане, не допуская поспешных выводов и заявлений одностороннего характера на основе различных недостоверных источников", - подчеркнуто в сообщении.

По сообщению внешнеполитического ведомства, 1-2 июля в Нукусе "была предпринята попытка подрыва конституционного строя, территориальной целостности и единства Республики Узбекистан". "Под предлогом протеста против внесенных на всеобщее обсуждение предложений по конституционным поправкам группой злоумышленников были организованы насильственные акции, стычки и попытки силового захвата зданий органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти противозаконные действия носили очевидные признаки заранее спланированной диверсии, направленной на разжигание сепаратизма, дестабилизацию и раскол страны. "Прикрываясь популистскими лозунгами, распространяя фейковые новости через средства мобильной связи и интернет, враждебно настроенные силы пытались массово вовлечь граждан в антиконституционную деятельность. Это вынудило принять меры по временному ограничению интернет-связи", - отмечается в сообщении.

В МИД напомнили, что в ходе массовых погромов и бесчинств были предприняты неоднократные попытки штурма зданий парламента - Жокаргы Кенеса, ГУВД Нукуса и управления Нацгвардии, захвачены огнестрельное оружие и заложники из числа сотрудников правоохранительных органов, повсеместно осуществлялись поджоги, порча и уничтожение государственного, общественного и личного имущества, нанесен значительный урон инфраструктуре города.

Кроме того, в ходе нападений серьезные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности 270 сотрудников государственных органов получили травмы различной степени тяжести. "Жестокость действий участников беспорядков явилась результатом провокационных действий группы лиц, манипулировавших сознанием людей, и не могут быть квалифицированы как мирные демонстрации граждан", - заявляют в МИД.

"Будучи участником международных договоров в области прав человека, Узбекистан привержен полному соблюдению принципов прозрачного, независимого и беспристрастного расследования, а также обеспечению гарантии надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства. Итоги расследования будут доведены до сведения соответствующих международных организаций", - заверили в МИД.

При в этом в ведомстве обратили внимание на то, что все предпринимаемые правительством Узбекистана действия по стабилизации ситуации в Каракалпакстане осуществляются в рамках правового поля и направлены, в первую очередь, на недопущение угрозы жизни и здоровью людей.

В настоящее время на территории Каракалпакстана в полном объеме работает мобильная связь, функционируют продовольственные магазины, рынки, пекарни, банки, больницы и другие социальные объекты. Электроэнергия, газ и вода подаются в штатном режиме. Соответствующие государственные органы Узбекистана на ежедневной основе информируют общественность о текущей ситуации в Каракалпакстане.

Как сообщалось, в ходе беспорядков в Нукусе 1-2 июля правоохранительными органами были задержаны 516 человек. Генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй. В результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм, 243 пострадали, 94 из них госпитализированы.

Позднее командующий Нацгвардией, комендант Каракалпакстана Рустам Джураев уточнил, что среди погибших 14 гражданских лиц и четверо сотрудников правоохранительных органов. По его данным, 13 погибших гражданских находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В соответствии с указом президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили это решение.