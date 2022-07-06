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Дальнее зарубежье 06.07.2022 23:50

Шольц заявил о необходимости развивать возобновляемую энергетику ФРГ для снижения уязвимости страны

ФРГ была слишком зависима в сфере энергоресурсов от РФ, стране нужно усиленно развивать возобновляемую энергетику, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в среду.

"Каждая ветряная турбина, каждая солнечная батарея, каждая установка, работающая на биомассе, это шаг к тому, чтобы сделать наше энергоснабжение независимым и прочным, безопасным и приемлемым по цене", - приводит Die Welt слова канцлера со встречи с представителями отрасли возобновляемой энергетики.

Он заверил, что Германия теперь платит высокую цену из-за зависимости от энергоносителей РФ.

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Тэги: ФРГ, ЭНЕРГЕТИКА, ОЛАФ ШОЛЬЦ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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