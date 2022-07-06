Шольц заявил о необходимости развивать возобновляемую энергетику ФРГ для снижения уязвимости страны

ФРГ была слишком зависима в сфере энергоресурсов от РФ, стране нужно усиленно развивать возобновляемую энергетику, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в среду.
"Каждая ветряная турбина, каждая солнечная батарея, каждая установка, работающая на биомассе, это шаг к тому, чтобы сделать наше энергоснабжение независимым и прочным, безопасным и приемлемым по цене", - приводит Die Welt слова канцлера со встречи с представителями отрасли возобновляемой энергетики.
Он заверил, что Германия теперь платит высокую цену из-за зависимости от энергоносителей РФ.
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