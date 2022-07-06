ВОЗ намерена созвать экстренное заседание из-за вспышки оспы обезьян среди людей

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вновь выразил беспокойство по поводу вспышки оспы обезьян у людей и собирается созвать экстренное заседание по этой проблеме в течение недели, которая начнется 18 июля, сообщает в среду "Фигаро".
"Меня по-прежнему беспокоят масштабы и распространение вируса оспы обезьян", - приводит "Фигаро" слова Гебрейесуса.
В связи с этим "глава ВОЗ объявил о созыве чрезвычайного заседания, на котором планируется дать оценку серьезности кризиса, оно пройдет позже, на неделе, которая начнется 18 июля", пишет газета.
Он отметил, что на сегодняшний день зафиксировано более 6 тыс. случаев заболеваний в 58 странах.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.
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