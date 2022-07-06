Баку и Ашхабад продолжат консультации по сотрудничеству в энергетике

Важность диверсификации схем поставок энергоносителей на международные рынки была подчеркнута на прошедшей в среду встрече в МИД Туркменистана заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с азербайджанской делегацией, возглавил которую министра экономики Азербайджана Микаил Джаббарова, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщили в МИД Туркменистана.

«В ходе встречи стороны обсудили ход экономического партнерства, отметив, что оно развивается последовательно и на системной основе. Была подчеркнута важность наращивания двустороннего сотрудничества в энергетике, диверсификации схем поставок энергоносителей на международные рынки», - говорится в сообщении.

В МИД Туркменистана заявили, что «этапным событием в туркмено-азербайджанском энергетическом сотрудничестве стало подписание в январе 2021 года меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море». «В этой связи туркменская сторона выразила готовность продолжить двусторонние консультации по нескольким энергетическим направлениям сотрудничества», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе переговоров была высказана обоюдная готовность к продолжению взаимодействия с учетом имеющегося потенциала.

Р.Ахмедов