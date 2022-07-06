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Регион 06.07.2022 23:53

В Иране задержали советника-посланника Великобритании и еще нескольких иностранцев по подозрению в шпионаже

Сотрудники Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали по подозрению в шпионаже нескольких иностранных граждан, в том числе советника-посланника британского посольства в Тегеране Джайлса Уитакера, передают западные СМИ.

По их данным, в Тегеране заявили, что задержанные собирали образцы почвы на запрещенных территориях, в частности, там, где силы КСИР проводили ракетные учения.

Пресса отмечает, что собиравший образцы почвы Уитакер попал на кадры иранского телевидения. Среди задержанных также супруг австрийского атташе по культуре, польский профессор Мацей Валчак.

СМИ напоминают, что за прошедшие годы сотрудники КСИР задержали по обвинению в шпионаже десятки иностранцев и лиц с двойным гражданством.

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Тэги: ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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