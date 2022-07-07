В Кремле пока не сформулировали позицию по возможности предоставления Шри-Ланке кредита на закупку топлива

В Кремле подтвердили, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил своего российского коллегу Владимира Путина открыть российскую кредитную линию для импорта топлива, но позиция Москвы по этому вопросу пока не сформулирована.
О том, готова ли Россия открыть эту кредитную линию, а также возможно ли в скором времени возобновление рейсов "Аэрофлота" в Шри-Ланку, о чем также попросил Раджапакса, журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с ним в четверг.
"Действительно, такие обращения имели место в ходе вчерашней беседы. Но перед тем, как сформулировать какую-то позицию, мы все-таки должны сопоставить свои возможности, изучить этот вопрос", - сказал Песков.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабаей Раджапаксой. Лидеры обсудили "актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях".
При этом, ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса со своей стороны сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, попросил помочь с кредитами для закупки топлива и возобновить полеты "Аэрофлота" в страну.
Позднее газета The Economic Times сообщила со ссылкой на источники в Коломбо, что власти Шри-Ланки отправят в Россию на следующей неделе делегацию для обсуждения вопросов, связанных с поставками нефти. "Шри-Ланка направит министерскую делегацию на следующей неделе для переговоров о сделках по нефти со скидкой", - пишет издание.
Отмечается, что это будет уже второй за месяц визит представителей Шри-Ланки в Москву на министерском уровне для обсуждения вопросов, связанных с поставками нефти.
Шри-Ланка в последние месяцы переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. В настоящее время в Шри-Ланке почти нет бензина, наблюдается нехватка других видов топлива, импортного продовольствия и лекарств.
Министр энергетики страны Канчана Виджесекера в июне призывал население не скупать горючее, но при этом признал, что новые поставки топлива задержатся по причинам, имеющим отношение к логистике и банковской сфере.
До этого премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявлял, что его стране, может быть, снова понадобится закупать нефть у России. Он также говорил, что Россия предложила Шри-Ланке, страдающей от нехватки продовольствия, пшеницу. При этом, по словам Викрамасингхе, экономика Шри-Ланки полностью рухнула, и теперь страна не может позволить себе покупку нефти за границей.
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