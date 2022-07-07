Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.07 $/bbl +/- WTI 98.53 -0.97 Brent 100.69 -2.08

Погода в Баку

  ночь день

07.07.2022 17:07

Валютные резервы Китая в июне упали до минимума с марта 2020г

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне уменьшились на $56,51 млрд и составили $3,071 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Это минимальный объем с марта 2020 года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - до $3,113 трлн, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal оценивали показатель в $3,105 трлн.

Сокращение валютных резервов Китая обусловлено ростом курса доллара США к другим мировым валютам, а также снижением стоимости активов в мире на фоне опасений относительно инфляции и перспектив мировой экономики, отмечает Государственное управление валютного контроля (SAFE).

"В настоящее время глобальный экономический рост замедлился, инфляция остается высокой, волатильность международного финансового рынка увеличилась, а внешняя среда стала более сложной и суровой", - говорится в сообщении SAFE.

Юань подешевел на 0,4% к американской нацвалюте в прошлом месяце, при этом курс доллара поднялся на 2,9% к корзине основных мировых валют.

Запасы золота в КНР в июне остались на уровне 62,64 млн унций. В стоимостном выражении они уменьшились до $113,82 млрд со $115,18 млрд на конец мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВАЛЮТА, ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


Похожие новости


Зампред китайского центробанка уверен в стабильности юаня Китай увеличил валютные резервы в феврале до $3,09 трлн Валютные резервы Китая выросли в июле 6-й месяц подряд Китай будет поддерживать стабильный обменный курс нацвалюты - Ли Кэцян Валютные резервы Китая сократились на $320 млрд в 2016г, до минимума почти за 6 лет Власти Китая ограничили продажу долларов в Шэньчжэне

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az