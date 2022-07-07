Главным риском для экономики РФ остается слабость спроса

Ситуация в экономке РФ развивается лучше первоначальных ожиданий, улучшилась ситуация на потребительском рынке, немного подрос импорт, главным риском для восстановления остается слабость спроса, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"В целом ситуация в экономике складывается лучше первоначальных оценок", - подчеркнул министр, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
"На потребительском рынке ситуация улучшилась. На последней неделе июня обороты ККТ впервые вернулись к февральским значениям. Но говорить о стабилизации пока рано - в реальном выражении обороты ККТ отстают, а июньский рост шел в основном за счет фактора сезонности в туризме, гостиничном бизнесе, транспорте. Начались отпуска и летний детский отдых", - отметил министр.
По импорту, по его словам, "ситуация чуть улучшилась за счет принятых мер поддержки по поддержке импорта, но объемы все еще на низких уровнях". Решетников сообщил, что быстрее восстанавливается потребительский импорт, а промежуточный (сырье - ИФ) или инвестиционный (оборудование, станки, инструменты) - сложнее, и "это главная проблема".
"Остается главный риск для восстановления экономики - слабость спроса. Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике и замедление кредитования. Кредитный портфель физлиц не растет, а по компаниям - основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты - в условиях высоких реальных ставок население и компании деньги тратят неохотно, предпочитают сбережения", - в очередной раз заявил министр.
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