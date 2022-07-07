Сухогруз "Жибек Жолы" под российским флагом вышел из порта Карасу на северо-западе Турции, сообщает в четверг газета "Дейли сабах" со ссылкой на данные передвижения морского транспорта.

Согласно данным одного из порталов, отслеживающих движение судов, "Жибек Жолы" покинул порт поздно вечером в среду.

Ранее появилась информация о задержании турецкой стороной сухогруза "Жибек Жолы", который якобы перевозил украинское зерно.

Накануне в МИД РФ заявили, что сухогруз "Жибек Жолы" в Турции не задержан, турецкие власти проводят с ним стандартные проверочные процедуры.