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Регион 07.07.2022 18:10

Российский сухогруз "Жибек Жолы" покинул турецкий порт - СМИ

Сухогруз "Жибек Жолы" под российским флагом вышел из порта Карасу на северо-западе Турции, сообщает в четверг газета "Дейли сабах" со ссылкой на данные передвижения морского транспорта.

Согласно данным одного из порталов, отслеживающих движение судов, "Жибек Жолы" покинул порт поздно вечером в среду.

Ранее появилась информация о задержании турецкой стороной сухогруза "Жибек Жолы", который якобы перевозил украинское зерно.

Накануне в МИД РФ заявили, что сухогруз "Жибек Жолы" в Турции не задержан, турецкие власти проводят с ним стандартные проверочные процедуры.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СУДНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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