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Дальнее зарубежье 07.07.2022 21:16

Финляндия обновила пограничное законодательство в опасении гибридного воздействия со стороны России с использованием беженцев

Парламент Финляндии на заседании в четверг утвердил поправки в закон о пограничной охране и в закон о полномочиях властей во время чрезвычайных ситуациях.

В частности, в законе о пограничной охране прописаны более широкие возможности для ограничения трансграничного передвижения в случае возникновения ЧС.

По данным парламентариев, закон обновляется из-за возросших опасений, что Россия может попытаться оказать гибридное воздействие на Финляндию, организовав у границ скопление большого числа просителей убежища.

"Новый закон посылает сигнал, что использование людей в качестве инструмента против Финляндии, как это произошло на границах Беларуси с Польшей и Литвой, в Финляндии не удастся", - отметил на слушаниях депутат парламента Бен Жискович.

Прием и обработка заявлений о предоставлении убежища могут быть переведены с восточной границы во внутренние регионы страны в случае, если Россия использует лиц, ищущих убежища, в качестве средства влияния, говорится в пояснении к закону.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦЫ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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