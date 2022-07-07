Доходы SOCAR в 2021г увеличились почти в 1,6 раза, чистая прибыль превысила 2,1 млрд манат

Доходы компании SOCAR по итогам 2021 года составили 77 млрд 531 млн манатов, что на 56,3% больше показателя 2020 года.
Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете компании за 2021 год. Аудит финансовой деятельности SOCAR за 2021 год по МСФО проводила компания Ernst & Young.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», чистая прибыль SOCAR за 2021 год составила 2 млрд 115 млн манатов (в 2020 году - чистый убыток 1 млрд 734 млн манатов).
«В результате реализованных мероприятий по оптимизации и технологической трансформации, SOCAR удалось значительно повысить свою операционную эффективность в 2021 году. Рост доходов SOCAR в отчетный период был обусловлен комплексной деятельностью предприятий, добавленной стоимостью, создаваемой цифровыми энергетическими технологиями, а также ростом цен на нефть, газ и продукты нефтехимии на мировом рынке. Основная часть доходов была получена от продажи сырой нефти и нефтепродуктов», - отмечается в комментариях компании.
По данным SOCAR, компания в 2021 году увеличила маржу прибыли с 10,2% до 11,4%, операционную прибыль увеличила в 10,3 раза - до 4 млрд 929 млн манатов и завершила 2021 год с чистой прибылью в 2 млрд 115 млн манатов. «Отметим, что это самый высокий показатель с 2008 года, когда компания начала готовить консолидированную финансовую отчетность», - подчеркивается в отчете.
По данным отчетности, себестоимость продаж SOCAR за отчетный год составила 68 млрд 689 млн манатов (рост на 54,2%).
Выплаты компании в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль за 2021 год составили 1 млрд 162 млн манатов (рост в 3,9 раза).
Совокупные активы компании выросли на 8,1% - до 69 млрд 357 млн манатов. В том числе текущие активы SOCAR увеличились на 31,1% - до 23 млрд 940 млн манатов, тогда как долгосрочные активы сократились на 1,1% - до 45 млрд 417 млн манатов.
Тенденция роста также наблюдалась в отношении капитала SOCAR и денежных средств. Общий капитал SOCAR увеличился на 3,8% - до 22 млрд 75 млн манатов, денежные средства увеличились на 46,5% - до 9 млрд 12 млн манатов. Уставный капитал компании на конец 2021 года равен 4 млрд 748 млн манатов (рост на 1,1%).
Обязательства компании в 2021 году увеличились на 10,4% - до 46 млрд 607 млн манатов. В том числе, долгосрочные обязательства SOCAR составляют 26 млрд 299 млн манатов (рост на 21,8%), текущие обязательства – 20 млрд 308 млн манатов (спад на 1,6%).
Н.Аббасова
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