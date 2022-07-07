В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 40 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 546, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 69 случаев.
За прошедшие сутки зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции. Таким образом, число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 719 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 550 человек (+ 49 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 277 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 348 тестов на коронавирус против 2 тыс. 755 тестов накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 980 тыс. 33 теста на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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