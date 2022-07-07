В правительстве Британии призывают к спокойствию и единству после обещания Джонсона покинуть пост премьера

Британские министры из кабмина Бориса Джонсона, который ранее пообещал покинуть свой пост, когда консерваторы подберут нового лидера, призывают сохранять спокойствие и единство.

Так, глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала решение Джонсона правильным и напомнила о "многих достижениях" его работы на посту премьера.

"Премьер сделал правильное решение. Правительство под руководством Бориса Джонсона добилась многих достижений - Brexit, вакцины и поддержка Украины", - написала Трасс в твиттере.

Она добавила, что "нам нужно спокойствие и единство, и продолжать управлять страной, пока не будет найден новый лидер".

Глава МВД страны Прити Пател также отметила важность продолжения работы правительства.

"Я продолжу работать в тесном взаимодействии со своими коллегами в правительстве и нашими партнерами и агентствами... В это чрезвычайно важное время моя обязанность - продолжать возглавлять министерство внутренних дел, обеспечивать нашу национальную безопасность и безопасность наших граждан", - говорится в заявлении Пател.

Между тем, бывший премьер Великобритании Тереза Мэй, комментируя решение Джонсона, заявила, что хотела бы видеть новым лидером консерваторов "человека, который хочет сосредоточиться на решении разногласий, объединить страну и объединить партию".

Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

С 24 июля 2019 года Джонсон - премьер-министр Великобритании. В декабре этого же года на парламентских выборах Консервативной партии Джонсона удалось получить 365 мест и обеспечить себе абсолютное большинство, благодаря чему позже палата общин большинством голосов приняла Закон о выходе из Евросоюза. При Джонсоне 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС, который тянулся с 2016 года.

Наблюдатели отмечали, что Джонсон входит в число лидеров западных стран, больше всех настаивавших на жестких санкциях против России за украинский кризис.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.

Так, в конце 2021 года в сети появились первые кадры с вечеринками на Даунинг-стрит в период строгого локдауна в городе, введенного в связи с коронавирусом COVID-19. Это привело к публикации доклада с расследованием этих вечеринок старшей сотрудницей аппарата британского правительства Сью Грей. В докладе, в котором описывались мероприятия, прошедшие в 2020-2021 годах, приводится информация о многократных нарушениях ограничений против коронавируса. Джонсон принял участие в нескольких мероприятиях, описанных в докладе, чем вызвал недовольство среди политиков и публики, сопровождаемое призывами уйти в отставку.

При этом лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер обвинил Джонсона во "введении в заблуждение" парламента заявлениями о том, что сотрудники Даунинг-стрит не нарушали никаких ограничений. А согласно одобренному лично Джонсоном кодексу поведения членов правительства, предоставление ложной информации парламенту грозит уходом в отставку.

6 июня 2022 года состоялось голосование о доверии Джонсону после того, как не менее 15% депутатов от Консервативной партии, 54 человека, направили письма о недоверии ему председателю так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэру Грэму Брэди. Премьер-министр выдержал вотум, получив поддержку 211 однопартийцев. При этом 148 тори выразили недоверие Джонсону, всего на 32 меньше, чем было необходимо для его отставки.

Месяц спустя, 5 июля 2022 года, Джонсон оказался в центре еще одного скандала: выяснилось, что в феврале 2022 года он назначил на должность заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, которого в 2019 году обвиняли в сексуальных домогательствах. В июне 2022 года в отношении Пинчера возникли аналогичные обвинения, потому всплыла история трехлетней давности и возник вопрос, почему Джонсон назначил его на пост. Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр был осведомлен о расследовании в отношении Пинчера в 2019 году, однако позже Джонсон признался, что знал о поведении политика и извинился за его назначение. Это вызвало новую волну недовольства среди однопартицев Джонсона и массовый уход в отставку нескольких министров и секретарей, в том числе главы Минфина Риши Сунака и главы Минздрава Саджида Джавида.