Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском районе со стороны ВС Армении.
"Вечером 7 июля подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Заркенд Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в населенном пункте Йухары Айрым Кяльбаджарского района (на госгранице с Арменией -ИФ)", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.
Б.Рустамбеков
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