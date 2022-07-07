Экспорт зерна из РФ в новом сельхозгоду составит минимум 50 млн т - Путин

Экспорт российского зерна в новом сельхозгоду составит минимум 50 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".
"Мы сохраняем первое место по экспорту пшеницы, по зерновым в прошлом году было <...> 40 млн тонн, в этом сельхозгоду будет 50 (млн тонн - ИФ) как минимум", - сказал он.
Экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду (завершился в конце июня) составил 38,1 млн тонн, в том числе 30,7 млн тонн пшеницы, сообщал ранее Минсельхоз со ссылкой на данные ФТС.
По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал на текущий сельхозгод (начался 1 июля) оценивался в 50 млн тонн зерна.
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