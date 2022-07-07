Оппозиция Грузии считает, что правящая партия республики пытается шантажировать Евросоюз

Оппозиция Грузии считает откровенным шантажом слова председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о том, что без статуса кандидата в члены ЕС в республике не будет проведено изменение избирательной системы.

"Фактически Кобахидзе предъявил ультиматум Европейкой комиссии, что если Грузии не будет в декабре предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз, то предстоящие парламентские выборы пройдут по старой избирательной системе, по которой победа практически гарантирована правящей партии", - сказал журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили.

Он считает, что власти и "Грузинская мечта" не хотят вступать в Евросоюз и всячески саботируют этот процесс.

Ранее в четверг на брифинге Кобахидзе заявил о том, что если Еврокомиссия в декабре предоставит Грузии статус страны кандидата на вступление в Евросоюз, тогда парламентское большинство через месяц после этого примет конституционные законы о переходе на пропорциональную систему выборов и о снижении проходного барьера на выборах в парламент с 5 до 2%.

Лидеры парламентских оппозиционных партий отказываются участвовать в процессе выполнения 12-ти пунктов определенных Европейской комиссией для Грузии до тех пор, пока парламентское большинство не примет законы об изменении избирательной системы.

В Грузии действует смешанная мажоритарно-пропорциональная система выборов, по которой 120 депутатов избираются по партийным спискам и 30 по мажоритарным округам. На прошедших в 2020 году выборах "Грузинская мечта" получила большинство в парламенте исключительно благодаря победе своих кандидатов во всех мажоритарных округах.