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"Хезболла" пыталась атаковать газовое месторождение "Кариш" беспилотниками производства Ирана - Минобороны Израиля

Беспилотники, при помощи которых ливанское движение "Хезболла" в минувшую субботу попыталось атаковать контролируемое Израилем газовое месторождение "Кариш" в Средиземном море, произвели в Иране, заявил в четверг глава израильского Минобороны Бенни Ганц.

"Хезболла" использовала беспилотники, произведенные в Иране, во время акции против газового месторождения "Кариш", - приводит слова министра Times of Israel.

Издание напоминает, что в субботу армия обороны Израиля сбила три беспилотника, направлявшихся в сторону месторождения. Впоследствии обломки летательных аппаратов удалось обнаружить и отправить на изучение. "Хезболла" в свою очередь признала запуск беспилотников.

Месторождение "Кариш" находится в морской зоне, принадлежность которой оспаривают Израиль и Ливан. Спор по поводу морской границы между двумя государствами идет уже несколько лет. Несмотря на посредничество США, переговоры по этой тематике неоднократно стопорились. При этом после размещения Израилем месяц назад новой буровой платформы на месторождении "Кариш" лидер "Хезболлы" Хасан Насралла угрожал помешать работе платформы.

Между тем, в четверг Ганц также заявил, что с момента нормализации отношений Израиля c ОАЭ и Бахрейном представители ВС Израиля провели примерно 150 встреч с партнерами из государств Персидского залива. Он добавил, что за этот период Израиль подписал с данными арабским странами соглашений о продаже оружия на сумму более $3 млрд.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, БЕСПИЛОТНИКИ, АТАКА, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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