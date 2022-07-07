США вводят новые санкции против Ирана, направленные на экспорт нефти в Азию

США ввели новые санкции против Ирана, связанные с экспортом нефтепродуктов в КНР. Ограничения касаются международных компаний, которые содействуют экспорту нефтепродуктов из страны в Восточную Азию, сообщает S&P Global.
Государственный департамент определил 15 физических и юридических лиц, которые связаны с незаконными продажами и поставками иранских нефтепродуктов. В список попали вьетнамская компания Truong Phat Loc Shipping Trading, сингапурская Everwin Ship Management и иранская Zagros Tarabaran-E Arya, а также Star Oil Co. и East Ocean Rashin Shipping.
Также министерство финансов ввело санкции против восьми юридических и двух физических лиц, которые находятся в Иране, Гонконге и ОАЭ. Под ограничения подпали иранская компания Jam Petrochemical, гонконгская Lustro Industry Ltd. и находящиеся в ОАЭ Edgar Commercial Solutions FZE, Ali Almutawa Petroleum, Petrochemical Trading и Petrokick.
Санкции замораживают любые активы физических или юридических лиц в финансовой системе США и запрещают лицам из США иметь с ними дело. Они начали действовать с 6 июля против компаний в Иране, Вьетнаме, Сингапуре, ОАЭ и Гонконге.
Ранее США и Иран проводили переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года. Последний раунд завершился 29 июня, тогда Госдепартамент обвинил Тегеран в том, что тот не готов принять решение по сделке.
Если США и Иран смогут договориться о возобновлении СВПД, ослабление нефтяных санкций может вернуть до 1 млн баррелей в сутки на мировой рынок, у которого в настоящее время очень мало вариантов для увеличения поставок в краткосрочной перспективе.
Президент Азербайджана внес изменения в состав МПК с Узбекистаном и Литвой
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице
Валютные резервы Китая в июне упали до минимума с марта 2020г
Vitol выходит из проекта "Восток Ойл"
Repsol и Suma Capital запускают венчурный фонд для инвестиций в чистые энерготехнологии
Экспорт зерна из РФ в новом сельхозгоду составит минимум 50 млн т - Путин
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink
Президент Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Число заражений оспой обезьян среди людей по всему миру выросло на 77% с прошлой недели - ВОЗ
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” запускает полную развлечений летнюю кампанию
Банк Республика и ФК «Сабах» подписали новое соглашение о сотрудничестве
В Баку завершился детский футбольный турнир «Кубок ВТБ (Азербайджан)»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ