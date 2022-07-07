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Дальнее зарубежье 07.07.2022 23:21

ВМС Британии задержали несколько судов, тайно перевозивших ракеты из Ирана

Фрегат ВМС Британии HMS Montrose ранее в этом году перехватывал в Оманском заливе несколько судов, на которых перевозили ракеты и ракетные двигатели из Ирана, сообщает Associated Press (AP).

"Это первый раз, когда британский корабль перехватывает суда с грузом столь современного оружия из Ирана", - цитирует агентство заявление посольства Британии в ОАЭ.

Речь идет о ракетах класса "земля-воздух" и о двигателях, которые, по данным британских военных, устанавливают на иранские крылатые ракеты с дальностью полета 1 тыс. км. Ранее йеменские повстанцы использовали эти ракеты против Саудовской Аравии.

Британская сторона при этом отмечала, что ракеты и прочие военные грузы направлялись в Йемен.

По данным AP, задержания контрабандных грузов имело место в январе и феврале в международных водах южнее Ирана. Так, 28 января и 25 февраля вертолет, поднявшийся с борта британского фрегата, засекал небольшие быстроходные суда, которые удалялись от иранского берега. Затем морская пехота ВМС Британии останавливала эти суда, обыскивала и забирала груз. В феврале в операции британцам содействовал ракетный эсминец ВМС США.

В свою очередь, постпредство Ирана при ООН назвало заявления Британии беспочвенными и подчеркнуло, что Тегеран никогда не транспортировал вооружения и прочее военное оборудование в Йемен в нарушении оружейного эмбарго ООН, действующего в отношении этой страны.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, ОРУЖИЕ, ПЕРЕХВАТ


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