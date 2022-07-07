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Неудачей закончилось испытание новой стратегической ракеты США

Первый тестовый запуск разрабатываемой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel завершился неудачей, сообщили представители ВВС США на авиабазе Ванденберг, откуда она стартовала в четверг.

По данным американских военных, ракета, предназначенная для доставки к цели новых ядерных боеголовок Mk21A мощностью не менее 300 килотонн, взорвалась через 11 секунд после запуска.

Согласно планам Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в 2029 году для замены устаревших ракет Minuteman III, находящихся на вооружении с начала 1970-х годов.

Ракета разрабатывается корпорацией Northrop Grumman в рамках контракта с ВВС США на сумму $13,3 млрд. Министерство обороны США предполагает, что затраты на приобретение новых ракет составят более $95 млрд.

Соединенные Штаты сейчас располагают 400 МБР Minuteman III, каждая из которых способна доставить на дальность 12 тыс. км до трех ядерных боеголовок. Они являются единственной МБР шахтного базирования в составе триады стратегических ядерных сил США.

Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ, НЕУДАЧА


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