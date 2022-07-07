Неудачей закончилось испытание новой стратегической ракеты США

Первый тестовый запуск разрабатываемой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel завершился неудачей, сообщили представители ВВС США на авиабазе Ванденберг, откуда она стартовала в четверг.
По данным американских военных, ракета, предназначенная для доставки к цели новых ядерных боеголовок Mk21A мощностью не менее 300 килотонн, взорвалась через 11 секунд после запуска.
Согласно планам Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в 2029 году для замены устаревших ракет Minuteman III, находящихся на вооружении с начала 1970-х годов.
Ракета разрабатывается корпорацией Northrop Grumman в рамках контракта с ВВС США на сумму $13,3 млрд. Министерство обороны США предполагает, что затраты на приобретение новых ракет составят более $95 млрд.
Соединенные Штаты сейчас располагают 400 МБР Minuteman III, каждая из которых способна доставить на дальность 12 тыс. км до трех ядерных боеголовок. Они являются единственной МБР шахтного базирования в составе триады стратегических ядерных сил США.
Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.
Президент Азербайджана внес изменения в состав МПК с Узбекистаном и Литвой
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице
Валютные резервы Китая в июне упали до минимума с марта 2020г
Vitol выходит из проекта "Восток Ойл"
Repsol и Suma Capital запускают венчурный фонд для инвестиций в чистые энерготехнологии
Экспорт зерна из РФ в новом сельхозгоду составит минимум 50 млн т - Путин
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink
Президент Азербайджана поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Число заражений оспой обезьян среди людей по всему миру выросло на 77% с прошлой недели - ВОЗ
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” запускает полную развлечений летнюю кампанию
Банк Республика и ФК «Сабах» подписали новое соглашение о сотрудничестве
В Баку завершился детский футбольный турнир «Кубок ВТБ (Азербайджан)»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ