Джонсон обещает до окончания срока полномочий не менять политику правительства и воздержаться от основных финансовых решений

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что нынешнее правительство до завершения полномочий не будет применять какие-либо новые стратегии в политике, а также не будет принимать решения по основным финансовым вопросам, передает Sky News.

"Во время встречи кабинета министров Джонсон четко донес, что правительство не собирается применять новую политику или существенно менять направление (руководства Великобританией - ИФ). Он заявил, что основные финансовые решения следует оставить следующему премьер-министру", - информирует телеканал.

Вместо этого, по словам Джонсона, его правительство сосредоточится на "реализации повестки, благодаря которой его избрали".

Уходящий в отставку премьер добавил, что для него приоритетной задачей является выполнение обязательств по манифесту (программе Консервативной партии), а также по ценам на энергоресурсы, транспорт, расходам на оплату жилья и по всему прочему, что вызывает беспокойство у народа. Он подчеркнул, что его дальнейшая работа будет также заключаться в том, чтобы показать, что правительство находится на стороне жителей страны.

В своем твиттере-аккаунте Джонсон пообещал британскому народу, что правительство продолжит отвечать его интересам до вступления в должность нового премьера. "Я хочу, чтобы вы знали, что с настоящего момента до того, как пост (премьера - ИФ) займет мой преемник, вашим интересам будут служить", - заявил премьер.

Ранее в четверг Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.