СВО не имела целью укрепить суверенитет России - Путин

Начало специальной военной операции (СВО) не было связано с желанием укрепить суверенитет России, это стало побочным эффектом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета. Это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью, это побочный эффект, неизбежный, но побочный эффект", - сказал Путин, завершая встречу с руководителями думских фракций.