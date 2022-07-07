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СНГ 07.07.2022 22:35

СВО не имела целью укрепить суверенитет России - Путин

Начало специальной военной операции (СВО) не было связано с желанием укрепить суверенитет России, это стало побочным эффектом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета. Это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью, это побочный эффект, неизбежный, но побочный эффект", - сказал Путин, завершая встречу с руководителями думских фракций.

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