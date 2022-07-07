Россия всерьёз пока ещё ничего не начинала на Украине - Путин

Россия пока не предпринимала серьезных действий в ходе спецоперации на Украине и не отказывается от мирных переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - подчеркнул он.