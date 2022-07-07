Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.07 $/bbl +/- WTI 98.53 -0.97 Brent 100.69 -2.08

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.07.2022 23:20

Россия всерьёз пока ещё ничего не начинала на Украине - Путин

Россия пока не предпринимала серьезных действий в ходе спецоперации на Украине и не отказывается от мирных переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", - сказал Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Россия не против вступления Украины в ЕС - Путин Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным Россия не оправдывается за спецоперацию на Украине - Путин Любая попытка введения бесполётной зоны над Украиной будет расценена как участие в военных действиях - Путин Разговоры о возможности размещения ядерного оружия на Украине ставят под вопрос будущее украинского государства - Путин Путин назвал тяжелым решение о начале военной операции в Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az