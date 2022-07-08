Британский депутат Тугенхат первым объявил о намерении баллотироваться на пост лидера консерваторов

Председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат первым из представителей Консервативной партии заявил, что собирается выдвигать кандидатуру на пост лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра королевства.
"Я уже служил - сначала в армии, а теперь в парламенте. Надеюсь снова ответить на призыв в качестве премьер-министра. Пришло время начать с чистого листа. Пришло время для обновления", - приводят британские СМИ слова политика.
Со своей стороны, министр транспорта Грант Шэппс и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид пока что обдумывают целесообразность участия в борьбе за пост лидера консерваторов, официально о решении пока не сообщали, отмечает Sky News.
Телеканал напоминает, что вице-премьер Великобритании Доминик Рааб уже сообщал, что не собирается выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов.
В четверг британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.
Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. В декабре того же года на парламентских выборах Консервативной партии Джонсона удалось получить 365 мест и обеспечить себе абсолютное большинство, благодаря чему позже палата общин большинством голосов приняла Закон о выходе из Евросоюза. При Джонсоне 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС, который тянулся с 2016 года.
Наблюдатели отмечали, что Джонсон входит в число лидеров западных стран, более всех настаивавших на жестких санкциях против России за украинский кризис.
Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.
Так, в конце 2021 года в сети появились первые кадры с вечеринками на Даунинг-стрит в период строгого локдауна в городе, введенного в связи с коронавирусом COVID-19. Это привело к публикации доклада с расследованием этих вечеринок старшей сотрудницей аппарата британского правительства Сью Грей. В докладе, в котором описывались мероприятия, прошедшие в 2020-2021 годах, приводится информация о многократных нарушениях ограничений против коронавируса. Джонсон принял участие в нескольких мероприятиях, описанных в докладе, чем вызвал недовольство среди политиков и публики, что сопровождалось призывами к отставке.
При этом лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер обвинил Джонсона во "введении в заблуждение" парламента заявлениями о том, что сотрудники Даунинг-стрит не нарушали никаких ограничений. А согласно одобренному лично Джонсоном кодексу поведения членов правительства, предоставление ложной информации парламенту грозит уходом в отставку.
6 июня 2022 года состоялось голосование о доверии Джонсону после того, как не менее 15% депутатов от Консервативной партии, 54 человека, направили председателю так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэру Грэму Брэди письма о недоверии премьеру. Джонсон выдержал вотум, получив поддержку 211 однопартийцев. При этом 148 депутатов-консерваторов выразили недоверие Джонсону, всего на 32 меньше, чем было необходимо для его отставки.
Месяц спустя, 5 июля 2022 года, Джонсон оказался в центре еще одного скандала: выяснилось, что в феврале 2022 года он назначил на должность заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, которого в 2019 году обвиняли в сексуальных домогательствах. В июне 2022 года в отношении Пинчера возникли аналогичные обвинения, потом всплыла история трехлетней давности и возник вопрос, почему Джонсон назначил его на пост. Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр был осведомлен о расследовании в отношении Пинчера в 2019 году, однако позже Джонсон признался, что знал о поведении политика и извинился за его назначение. Это вызвало новую волну недовольства среди однопартийцев Джонсона и массовый уход в отставку нескольких министров и секретарей, в том числе главы Минфина Риши Сунака и главы Минздрава Саджида Джавида.
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