Госдеп США обеспокоен отсутствием прогресса в расследовании убийства президента Гаити

Госдепартамент США в годовщину убийства бывшего президента Гаити Жовенеля Моиза выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании дела.
"Мы по-прежнему обеспокоены ограниченным прогрессом в расследовании этого убийства на Гаити", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном госдепом.
Он отметил, что уже назначен пятый судья, а "гаитянские власти не отреагировали должным образом на призывы судебных органов к усилению мер безопасности для защиты судебных работников, привлеченных к делу, и для сохранения ключевых доказательств".
Блинкен призвал власти Гаити продолжить "независимое и тщательное расследование" убийства Моиза и привлечь виновных к ответственности.
"Мы надеемся, что совместные усилия правительства Гаити и соответствующих международных партнеров вскоре прольют свет на это преступление, чтобы правосудие восторжествовало, и гаитянский народ мог с уверенностью сказать, что убийство президента Моиза не осталось безнаказанным", - заявил госсекретарь.
Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля 2021 года в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в числе которых были "26 колумбийцев, опознанных по паспортам, а также двое американцев с Гаити", сообщил ранее начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль на пресс-конференции.
Президент Азербайджана внес изменения в состав МПК с Узбекистаном и Литвой
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице
Валютные резервы Китая в июне упали до минимума с марта 2020г
Азерэнержи отбирает подрядчиков строительство ЛЭП электростанция Canub- Алят
Доллар слабо растет к евро, снижается к иене в ожидании данных по рынку труда США
Нефть умеренно дорожает после скачка накануне, Brent торгуется у $105,3 за баррель
Число случаев COVID-19 в мире превысило 553,4 млн - университет Хопкинса
В России возможен новый подъем заболеваемости COVID-19 из-за новых вариантов вируса - эксперт Роспотребнадзора
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” запускает полную развлечений летнюю кампанию
Банк Республика и ФК «Сабах» подписали новое соглашение о сотрудничестве
В Баку завершился детский футбольный турнир «Кубок ВТБ (Азербайджан)»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ