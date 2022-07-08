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Дальнее зарубежье 08.07.2022 09:42

Госдеп США обеспокоен отсутствием прогресса в расследовании убийства президента Гаити

Госдепартамент США в годовщину убийства бывшего президента Гаити Жовенеля Моиза выразил обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании дела.

"Мы по-прежнему обеспокоены ограниченным прогрессом в расследовании этого убийства на Гаити", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном госдепом.

Он отметил, что уже назначен пятый судья, а "гаитянские власти не отреагировали должным образом на призывы судебных органов к усилению мер безопасности для защиты судебных работников, привлеченных к делу, и для сохранения ключевых доказательств".

Блинкен призвал власти Гаити продолжить "независимое и тщательное расследование" убийства Моиза и привлечь виновных к ответственности.

"Мы надеемся, что совместные усилия правительства Гаити и соответствующих международных партнеров вскоре прольют свет на это преступление, чтобы правосудие восторжествовало, и гаитянский народ мог с уверенностью сказать, что убийство президента Моиза не осталось безнаказанным", - заявил госсекретарь.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля 2021 года в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в числе которых были "26 колумбийцев, опознанных по паспортам, а также двое американцев с Гаити", сообщил ранее начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль на пресс-конференции.

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Тэги: США, ГАИТИ, УБИЙСТВО, ГОСДЕП


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