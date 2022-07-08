Вашингтон использует все имеющиеся возможности для возвращения из РФ американки Грайнер - Белый дом

Президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы вернуть на родину баскетболистку Бриттни Грайнер, признавшую себя виновной в России в хранении наркотиков и контрабанде наркотических средств, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы делаем все, что в наших силах. Одним из приоритетов президента является возвращение Бриттни домой", - сказала она в четверг в ходе брифинга в Белом доме.

Она добавила, что Вашингтон "использует все имеющиеся возможности" для решения данной задачи.

"Разумеется, мы не можем публично комментировать ход переговоров", - подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее заместитель главы дипмиссии США в России Элизабет Руд сообщила, что передала Грайнер письмо от президента страны Джо Байдена.

Грайнер вменяется незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ, а также их контрабанда в значительном размере.

Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

В настоящее время Грайнер находится под стражей.

В ходе заседания суда в четверг Грайнер заявила, что признает вину в полном объеме.

В России баскетболистка играла за екатеринбургский клуб УГМК.