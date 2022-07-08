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Дальнее зарубежье 08.07.2022 08:59

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ может быть ранен во время выступления - СМИ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ мог быть ранен во время выступления в городе Нара, сообщают местные СМИ.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, предположительно, был ранен во время выступления в городе Нара на западе Японии.

Репортер телеканала NHK, находившийся на месте происшествия, сообщает, что услышал звук, похожий на выстрел и увидел истекающего кровью бывшего премьер-министра.

По данным полиции, Абэ подвергся нападению неизвестного мужчины.

Полиция задержала подозреваемого в нападении и допрашивает его.

Инцидент произошел в 11:30 (6:30 по бакинскому времени).

В то же время, как сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, экс-премьер был доставлен в госпиталь. По данным правоохранителей, Абэ не подает признаков жизни.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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