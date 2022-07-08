Японские власти пока хранят молчание о состоянии экс-премьера Абэ, свидетельство о смерти врачи не подписали - The Guardian

Власти Японии не сообщают о состоянии бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, японские СМИ, ссылаясь на различные источники, информировали, что у него произошла остановка сердца, однако свидетельство о смерти еще не подписано, пишет британская The Guardian.

"Японские СМИ часто используют термин "в состоянии сердечной недостаточности" для описания ситуаций, в которых жертвы уже нет в живых, но врач еще не подписал свидетельство о смерти. На данный момент неясно, произошло ли это в случае с Абэ", - сообщает издание.

Как сообщалось, в Абэ во время его выступления на предвыборном митинге был произведен выстрел. Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.

Бывший премьер был доставлен в больницу Медицинского университета Нара без сознания.

Нынешний премьер-министр Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио.

При канцелярии премьер-министра создан кризисный центр.